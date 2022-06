Roland Garros : suivez la finale Swiatek / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Roland Garros tennis – la finale dames Swiatek / Gauff en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision et Amazon Prime Vidéo. Alors qu’hier Nadal et Ruud se sont qualifiés pour la finale messieurs de Roland Garros, place aujourd’hui à la finale dames.







Elle oppose la numéro 1 mondiale Iga Swiatek à Coco Gauff, tête de série numéro 18. Un match à suivre aujourd’hui à 15h sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport et Amazon Prime Vidéo.







Iga Swiatek, grande gagnante de Roland Garros 2020 et finaliste n’a concédé qu’un seul set pour accéder une nouvelle fois à la finale.

De son côté, Coco Gauff n’a que 18 ans et c’est sa première finale en Grand Chlem. Elle n’a pas perdu le moindre set depuis le début de ce Roland Garros !



Swiatek / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo ou sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Swiatek / Gauff, finale dames du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

