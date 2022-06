Plus belle la vie : 2 épisodes diffusés ce samedi !

4.5 ( 13 )

Alors que votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » a de nouveau été déprogrammée hier soir pour cause de tennis, bonne nouvelle puisque la chaîne va diffuser 2 épisodes à la suite ce samedi 4 juin.







En effet, retrouvez « Plus belle la vie » ce soir à 20h10 avec la diffusion de deux épisodes inédits.







PBLV Épisode 4549

Barbara sonne chez Abdel au petit matin. Abdel s’inquiète qu’elle se mette en danger pour Tim. Il lui rappelle que BTC est une entreprise puissante et Tim va s’attaquer à un gros morceau. Tim demande à Barbara de l’aider pour son travail. Il a rendez- vous avec les gars d’Urban 13, il doit filmer pour eux un documentaire, mais ayant le bras en écharpe il ne peut rien faire. Barbara se prête au jeu…



Boher rentre au petit matin de sa planque et à la mauvaise surprise de voir Léa et Betty en train de danser. Il demande à Léa, comme Betty va mieux, qu’elle parte de chez eux. Mais Léa convainc Boher de la faire rester encore un peu. De son coté, Éric apporte à Kilian la convocation au commissariat et lui déconseille fortement de rentrer en contact avec Betty…

Emilie prend les devants et rompt avec Vidal. Séverine s’invite à coloc pour passer la nuit et Fanny est dépitée…

PBLV Épisode 4550

Abdel sonne au petit matin chez Barbara et y trouve Tim. Les avocats de BTC ont réagi : la lettre demande à Abdel un rendez-vous. Pour lui, c’est sûr, ils ont quelque chose à se reprocher. Les avocats font partie d’un puissant cabinet : Coutant-Marceau. Abdel revient à la discothèque Le Prestige et menace le patron de le balancer au fisc s’il ne lui montre pas la liste des VIP invités lors de l’inauguration. Sur cette liste figure simplement “Elisa C” donc Abdel n’en sera pas plus…

Kevin accepte d’aller déjeuner chez Emma et Baptiste avec Camille. Il assume sa relation, même devant Emilie qu’il croise dans la rue. En conférence de presse, Revel tire encore la couverture sur lui en disant qu’il a été le cerveau de l’opération. De son côté, Ariane n’assume pas sa relation avec Mathieu…

Le juge a ordonné une mesure d’éloignement contre Kilian pour protéger Betty. Cette dernière, étant la victime, c’est Kilian qui doit partir de Scotto…

