« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 8 juillet 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 8 juillet 2022 – Alors que vous avez deux épisodes de « Plus belle la vie » ce samedi soir (voir notre article), si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Eric est sur son petit nuage. Il est plus heureux que jamais mais son boulot ne l’enthousiasme plus…

De leur côté, Abdel, Barbara, Elisa et Tim sont sur le point de résoudre leur longue enquête sur BTC ! Et les ados se préparent pour le fameux bal de promo du lycée.



Lundi 4 juillet 2022, épisode 4571 : Les atermoiements d’Abdel menacent sa relation avec Elisa. Alors que Noé se demande avec qui il ira au bal, plus le bonheur d’Eric augmente, plus il déteste son boulot.

Mardi 5 juillet 2022, épisode 4572 : Alors qu’Abdel, Elisa, Tim et Barbara sont sur le point de résoudre enfin l’affaire BTCom, Betty va au bal et Kilian aussi !

Mercredi 6 juillet 2022, épisode 4573 : Tim a-t-il trahi Barbara, Abdel et Elisa ? Alors que Noé n’arrive pas à s’expliquer avec Lola et Kilian, Bastien est déterminé à faire oublier Dimitri à Sunalee.

Jeudi 7 juillet 2022, épisode 4574 : Elisa arrivera-t-elle à couper le cordon avec son père ? Alors que Noé quitte le foyer familial, Lola s’enfonce dans le chagrin, de son coté, Jeanne annonce une terrible nouvelle.

Vendredi 8 juillet 2022, épisode 4575 Abdel et Barbara vont-ils avoir la même trajectoire amoureuse ? Alors qu’Eric ne supporte plus la vie au commissariat, Léa et Babeth font leurs adieux.

