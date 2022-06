Roland Garros : suivez Rublev / Cilic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Roland Garros tennis – Rublev / Cilic en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision. Deuxième et dernière journée de quarts de finale du tournoi de tennis de Roland Garros ce mercredi alors qu’hier, Zverev a éliminé Alcaraz et que Nadal a finalement battu Djokovic.







Publicité





Aujourd’hui, Andrey Rublev affronte Marin Cilic pour une place en demi-finale. Un match à suivre aujourd’hui en troisième rotation sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport.







Publicité





Rappelons que Cilic a réalisé une incroyable performance lundi en sortant le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Il s’attaque maintenant à Rublev, tête de série numéro 7 de ce Roland Garros.

Rublev / Cilic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.



Publicité





Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Rublev / Cilic, quart de finale du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note