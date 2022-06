Ici tout commence du 1er juin : Teyssier prêt à reconquérir Constance (résumé + vidéo épisode 412)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 1er juin, résumé et vidéo de l’épisode 412 – Anéanti, Teyssier est reboosté par Axel ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il commence à se laisser aller, Axel lui conseille de se bouger pour reconquérir Constance.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 412



Teyssier est au bout du rouleau à cause de ses problèmes de couple. Mais grâce aux conseils de Charlène et Axel, il reprend du poil de la bête et a une énorme idée pour reconquérir sa bien-aimée !

Teyssier met à contribution ses élèves pour surprendre Constance. Alors qu’Anaïs est prête à renoncer à ses rêves, Lisandro lui fait une belle proposition. Au Double A, Hortense tente une expérience culinaire inédite.

Ici tout commence – extrait vidéo du 1er juin

