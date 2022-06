« Tandem » du mardi 21 juin 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 6

5 ( 1 )

« Tandem » du mardi 21 juin 2022. Ce soir suite de la saison 6 de votre série « Tandem ». Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







En fin de saison 5, Léa avait osé le grand plongeon, en laissant à Paul un mot en référence à leur mariage 25 ans plus tôt – manière de lui dire, subtilement mais sûrement, qu’elle était prête à recommencer à zéro avec lui. Mais tandis qu’elle attendait fébrilement une réponse de Paul, Inès a trouvé le mot avant lui, et l’a détruit.

« Tandem » du mardi 21 juin 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 69 : 3 248 km

Auteur : Thomas Perrier

Réalisateur : Denis Thybaud



Avec Léonid Glushchenko (Vladimir Barichev), Malya Roman (Mathilde Leroux), Néva Kehouane (Elodie), Chine Thybaud (Tina Dumont), Sara Louis (Coralie Hauguel), Eric Houzelot (Roman Barichev)

La petite Léonore est enlevée à la crèche pendant la sieste. Une vraie course contre la montre s’engage pour Léa et Paul qui doivent retrouver l’enfant au plus vite. Les parents de la petite se disputent sa garde, le papa souhaitant ramener sa fille dans son pays. Qui a enlevé l’enfant de peur que le jugement ne lui soit pas favorable ?

🔍 Une soirée sous tension attend votre duo préféré… #Tandem avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c'est demain à 21.10 ! @tandemserietv pic.twitter.com/7XSsxcE8p2 — France 3 (@France3tv) June 20, 2022

Épisode 70 : En eaux troubles

Auteurs : Pascal Perbet et Lucile Brandi

Réalisateur : Denis Thybaud

Avec Nicolas Guillot (Sacha Delaigue), Karen Brunon (Kristel Delaigue), Jérôme Thévenet (Cédric de Vargue), Virginie Emane (Docteur Marlier), Frédéric Maranber (Julien Lartigue), Yann Burlot (Commandant Tallec), Clément Clavel (gérant hôtel), Amaury Vivian (agent du parc naturel), Nanni Portante (agent du parc naturel)

Des coups de feu retentissent au bord de l’étang du Méjean, une agent de la défense de la nature est retrouvée morte. Le meurtrier n’est pas loin, il faut faire vite. Les gendarmes comprennent que la victime avait manigancé pour enquêter autour de l’étang. Léa est persuadée qu’elle cherchait quelque chose dans l’étang, mais quoi ? Elle envoie des plongeurs qui sortent un deuxième corps. Qui est cette deuxième victime qui n’a visiblement pas été déclarée disparue ? Quel est le lien entre les deux victimes ? Ont-elles été tuées par la même personne ?

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

