Tandem du 19 juin 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 19 juin 2025 : les épisodes ce soir

Saison 7 épisode 5 « L’inconnu » : Un homme amnésique erre dans les rues, vêtu d’une blouse d’hôpital tachée de sang, répétant sans cesse : « Elle est morte. » Qui est-il vraiment ? À qui appartient ce sang ? Quelqu’un est peut-être en danger, et chaque seconde compte pour la retrouver avant qu’il ne soit trop tard.

Saison 7 épisode 6 « Les sacrifiés » : Alors que Léa poursuit inlassablement l’enquête pour identifier le mystérieux tireur responsable de la mort de Paul et des parents de Franck, sa piste la plus prometteuse s’effondre brutalement : Marc Ziani, son principal suspect, est retrouvé mort après une violente altercation avec Franck. Les soupçons se tournent aussitôt vers ce dernier, mais Léa refuse de croire à sa culpabilité. Le compte à rebours est lancé, la tension ne cesse de grimper, et Léa, aux côtés de Paul, se lance dans une course contre la montre pour dévoiler enfin l’identité de l’ennemi de l’ombre qui les traque depuis tant d’années…



Saison 7 épisode 7 « Vandetta » : Camille revient à Montpellier pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse, sans se douter que son retour marquera le début d’un véritable cauchemar. Lorsqu’une musicienne de son groupe est retrouvée poignardée, Camille apprend avec effroi qu’elle était la véritable cible. Très vite, les gendarmes s’engagent dans une course contre la montre pour identifier un tueur animé par une vengeance aussi implacable que celle du comte de Monte-Cristo. Qui en veut à Camille ? Et pourquoi ? Sa vie ne tient plus qu’à un fil…

Saison 7 épisode 8 « La pêche miraculeuse » : Le silence de l’océan vole en éclats lorsqu’un chalutier remonte dans ses filets le corps sans vie d’un ancien pêcheur devenu inspecteur des pêches. Léa et Paul se retrouvent plongés au cœur d’une affaire complexe mêlant quotas de pêche truqués, trafics illégaux et règlements de comptes en mer. Comment le corps s’est-il retrouvé là ? Était-il au mauvais endroit au mauvais moment… ou visé délibérément ? À mesure que l’enquête progresse, les zones d’ombre s’épaississent, la tension monte, et chaque révélation les rapproche d’une vérité bien plus dangereuse qu’ils ne l’imaginaient…

