Tandem du 12 juin 2025 : votre épisode ce soir sur France 3

Tandem du 12 juin 2025, votre épisode ce soir





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 12 juin 2025 : l’épisode ce soir

Saison 7 épisode 3 – Terre promise

Lorsqu’une main sectionnée est retrouvée sur une plage isolée, Paul se retrouve face à une énigme macabre : à qui appartient-elle, et où est passé le reste du corps ? Les premières analyses de Frank révèlent un détail troublant : la victime était déjà morte lorsque la main a été tranchée, et celle-ci aurait séjourné dans de l’eau douce avant d’être rejetée en mer. Qui peut bien être assez dérangé pour mutiler un cadavre de cette façon ? Et dans quel but ? Paul doit élucider ce mystère au plus vite, avant que le tueur ne récidive.

Avec Delphine Depardieu (Bérangère Dutriaux), Pascal Aubert (Hervé Dutriaux), Géraldine Loup (Elodie Girbal), Arnaud Denissel (Arnaud Manin), Benjamin Combettes (Kévin Serva), Christophe Bergougne (homme au chien)



« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV