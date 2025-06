Tandem du 26 juin 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Tandem du 26 juin 2025, votre épisode ce soir – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse 4 anciens épisodes de la série « Tandem ».





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Tandem du 26 juin 2025 : les épisodes ce soir

Saison 7 épisodes 9 et 10 « Verdict » : Alors que Léa témoigne au procès d’Aurélia Montfort, accusée du meurtre de son mari, un témoin inattendu surgit à la barre. Son intervention bouleverse le cours du procès et met en péril l’accusation. Une véritable course contre la montre s’engage avant le verdict. Hors du cadre légal, Léa décide de mener sa propre enquête pour faire éclater la vérité. Mais les zones d’ombre s’épaississent : pourquoi Aurélia garde-t-elle obstinément le silence ? Qui manipule qui, et qui tire réellement les ficelles ? Les réponses semblent plus obscures qu’il n’y paraît, et Léa doit faire vite. Acculée, elle mobilise toutes ses ressources pour démêler un piège plus complexe qu’elle ne l’imaginait…

Saison 7 épisode 11 « Tous les chemins mènent à Jacques » : À Grabels, village-étape sur le chemin de Compostelle, un événement surnaturel sème le trouble : la source du village se teinte de sang. Rapidement, l’origine est identifiée — il s’agit de celui de Jacques, le maire, retrouvé sans vie dans une crevasse sur les hauteurs. Tandis que les pèlerins, encore sous le choc, cherchent à comprendre, Paul et Léa mènent l’enquête. Ils découvrent que Jacques venait de faire une étonnante trouvaille dans son jardin : un haut-relief médiéval aux origines obscures. Cette découverte aurait-elle provoqué sa mort ? Ou faut-il chercher du côté d’une affaire plus intime, peut-être même romantique ? Une chose est sûre : le premier amour, lui, ne disparaît jamais vraiment…



Saison 7 épisode 12 « Inkil Chumpi » : À l’approche d’un mariage très attendu, une archéologue est retrouvée morte au pied d’une momie inca dans un musée. Pour Paul, aucun doute : il s’agit d’une malédiction ancestrale. Léa, plus rationnelle, y voit plutôt une mise en scène savamment orchestrée. Ensemble, ils plongent au cœur d’une enquête haletante pour percer les secrets de cette affaire inca aux multiples zones d’ombre. Mais le compte à rebours est lancé : parviendront-ils à faire éclater la vérité avant que ne retentissent les cloches du mariage ?

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et en replay sur France.TV