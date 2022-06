« Un Président, l’Europe et la guerre » : ce soir sur France 2 (jeudi 30 juin 2022)

5 ( 5 )

« Un Président, l'Europe et la guerre » ce soir sur France 2. En ce jeudi 30 juin 2022, France 2 vous propose de découvrir un documentaire inédit et exclusif dans lequel vous découvrirez la guerre vu de l'Élysée. Une caméra au cœur du pouvoir pour comprendre les 5 mois qui ont changé la face de l'Europe….







« Un Président, l’Europe et la guerre » :présentation

Le 1er janvier 2022, la France prend la présidence du Conseil de l’Union européenne. Réforme de Schengen, ambition climatique ou encore nouveau modèle de croissance. Ce sont en tout 400 mesures que le président français entend pousser auprès de ses partenaires lorsqu’il entame son mandat. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Rapidement, la guerre en Ukraine bouleverse tous les agendas. L’Europe, stupéfaite, doit alors affronter sur son sol sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est dans ce contexte exceptionnel et dramatique que la caméra de Guy Lagache suit à l’Élysée et lors de déplacements européens, dès les premiers jours de la crise, un mois avant la guerre et jusqu’à ce jour, l’action politique du président français assisté de sa cellule diplomatique. Une guerre en direct, depuis l’Élysée, une guerre qui menace l’avenir et la cohésion de l’Europe. Jamais à la télévision française un événement d’une telle portée n’a été filmé à ce niveau de décision, auprès de ceux qui vivent, subissent ou font l’Histoire en direct.

Comment Emmanuel Macron et ses partenaires européens réagissent-ils le 24 février lorsque cette guerre semble prendre tout le monde de court ? De Kiev à Moscou, Berlin, Bruxelles, Strasbourg ou encore au sommet de Versailles en mars, Guy Lagache suit le président français et ses équipes dans ses visites ou échanges diplomatiques, saisit sur le vif les enjeux politiques et économiques qui émergent au fil des semaines, dans le secret des avions Falcon ou des salons où se confrontent les points de vue et se prennent les décisions.



Pour la première fois, Guy Lagache assiste également depuis l’Élysée aux conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et ses partenaires de l’Union européenne, ainsi que Boris Johnson, le Premier ministre britannique.

Comment se coordonnent-ils pour réagir face à Russie ?

Comment l’immensité des enjeux (sanctions, réfugiés ou encore menace nucléaire) va-t-elle souder les 27 pays membres de l’Union comme jamais ?

Avec quels arguments mais aussi quelles craintes ou réticences ?

Comment le président français tente-t-il aussi, dès le mois de janvier, de comprendre les intentions de Vladimir Poutine afin d’éviter la guerre ?

Guy Lagache assiste à la conversation de la dernière chance entre Emmanuel Macron et le président russe, à quelques jours du déclenchement du conflit : comment se parlent-ils, que se disent les deux hommes ?

Enfin, quels liens se tissent, par téléphone, entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ?

On découvre l’émotion qui saisit ces deux dirigeants, lorsque les premières bombes s’abattent à la frontière nord de l’Ukraine et autour de Kiev. Un moment rare et historique. Autour d’Emmanuel Macron, ce film permet enfin de découvrir l’action du pôle diplomatique de l’Élysée, piloté par Emmanuel Bonne, un diplomate de 51 ans. Une équipe d’hommes et de femmes qui travaillent parfois jour et nuit pour déminer les pièges de cette diplomatie internationale qui entre, le 24 février dernier, premier jour de la guerre, dans une séquence de très haute intensité… Une séquence aussi inédite pour eux que pour l’Europe tout entière.

Avec autour du président de la République

Emmanuel Bonne : Chef du Pôle diplomatique

Alice Rufo : Cheffe adjointe du Pôle diplomatique

Isabelle Dumont : Conseillère Europe continentale

Anne-Sophie Bradelle : Conseillère communication internationale

À propos

Le réalisateur Guy Lagache a eu un accès unique et inédit en proposant de suivre le président Emmanuel Macron, alors président du Conseil de l’Union Européenne, et ses conseillers diplomatiques, dans leurs déplacements, de l’Élysée à Kiev, en passant par Moscou, dès les premiers jours de la crise ukrainienne et jusqu’à fin juin.

La bande-annone

Découvrez la bande-annonce de votre programme

La guerre vu de l'Élysée, une caméra au cœur du pouvoir pour comprendre les 5 mois qui ont changé la face de l'Europe…. "Un Président, l'Europe et la guerre", un documentaire exclusif, jeudi à 21h10 sur notre antenne pic.twitter.com/YKk1kCjph8 — France 2 (@France2tv) June 28, 2022

« Un Président, l'Europe et la guerre », un documentaire inédit à découvrir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

