« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 30 juin 2022 : quelles épreuves ce soir dans l’épisode 2 sur M6 ?!

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 30 juin 2022. Suite de la saison 5 de votre concours préféré ce soir sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 30 juin 2022

Après une première élimination la semaine dernière, les 6 binômes de pâtissiers professionnels encore en lice vont de nouveau se remonter les manches pour réussir deux nouvelles épreuves de haut volée.

Tout d’abord, l’épreuve incontournable dans tout grand concours : la pièce artistique, sous l’œil particulièrement aiguisé du chocolatier star Patrick Roger, mondialement connu pour ses sculptures en chocolat.

Et pour poursuivre, une toute nouvelle épreuve sous la tente : le gâteau mystère. Armés de leurs seules papilles et pupilles, les pâtissiers vont devoir reproduire à la perfection et sans recette le dessert extraordinaire d’Adrien Bozzolo, chef pâtissier du palace Le Mandarin Oriental connu pour ses gâteaux particulièrement techniques aux saveurs innovantes.



À l’issue de ces deux épreuves spectaculaires et gourmandes, les deux moins bons binômes iront en face-à-face et seul le meilleur conservera sa place dans le concours.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette deuxième soirée de votre programme gourmand « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels ».

« Vous allez devoir créer une œuvre d’art comestible » 🎨

Jeudi à 21.10, les pâtissiers de #LMP les professionnels vont devoir exprimer tout leur talent !

Quel binôme sera au sommet de son art ? pic.twitter.com/u0NzjQ4s7O — M6 (@M6) June 28, 2022

Alors quel binôme sera au sommet de son art ? Et surtout quel binôme sera éliminé ?

Pour le savoir, rendez-vous pour cette deuxième émission de la saison 5 ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

