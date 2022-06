Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 juin 2022

5 ( 2 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 juin 2022 – Alors que votre série quotidienne « Un si grand soleil » est actuellement interrompue pour cause de campagne des élections législatives, si vous avez hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine de retour de la série à l’antenne, du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Hélène ne s’en sort pas si mal que ça tandis que Claire a un sentiment d’injustice.

De leur côté, Virgile et Alix sont victimes des mauvaises rumeurs sur le Senso. Et Eve comprend qu’elle s’est faite avoir… Louis doit assumer ses actes !



Lundi 20 juin 2022, épisode 900 : Alors que Claudine se mêle de ce qui ne la regarde pas, Ève ne compte pas se laisser berner si facilement. Quant à Alix, le sort semble s’acharner contre elle, et Virgile s’inquiète.

Mardi 21 juin 2022, épisode 901 : Alors qu’Hélène a fait beaucoup de chemin et commence à voir la réalité en face, les rumeurs sur le Senso vont bon train et menacent la survie du club. Sabine, elle, veut éviter tout malentendu.

Mercredi 22 juin 2022, épisode 902 : Alors que Virgile ne compte pas laisser à la police le seul soin d’enquêter, Ève refuse de se montrer magnanime. Louis, de son côté, doit assumer les conséquences de ses actes.

Jeudi 23 juin 2022, épisode 903 : Tandis qu’un témoin clé change son fusil d’épaule, Claire a l’impression qu’on ne lui rend pas justice. Hélène, quant à elle, va devoir vivre avec ce qu’elle a fait, et Alix ne perd pas de temps pour contre-attaquer.

Vendredi 24 juin 2022 : pas de diffusion (rugby)

