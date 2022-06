Votre Plus Beau Marché : le marché de Narbonne grand gagnant de la saison 5 (classement complet)

5 ( 5 )

Résultats Votre Plus Beau Marché TF1 – Après trois mois de mobilisation, de suspense et d’enthousiasme, Marie-Sophie Lacarrau révèle aujourd’hui le gagnant de l’élection du plus beau marché de France dans une édition spéciale du JT de 13H en direct du marché gagnant avec, à ses côtés, Thierry Coiffier.







C’est le marché des Halles de Narbonne, en Languedoc Roussillon qui remporte donc cette élection et qui succède à Étaples-sur-mer, lauréat 2021. Le marché de Vannes, en Bretagne, et celui d’Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais complètent le podium.







Le marché de Revel, en Midi-Pyrénées, cinquième au classement général, est le coup de cœur du Super Jury, une nouveauté cette année. Trois personnalités de TF1, Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte ainsi que trois téléspectateurs passionnés, Isabelle, Sokona et Jules ont délibéré sur la base des cinq marchés en tête de liste du vote national : Le marché des Halles de Narbonne, le marché de Vannes, le marché d’Arras, le marché de Sotteville-lès-Rouen, et enfin le marché de Revel.

Pour rappel, l’opération Votre Plus Beau Marché a été lancée en 2018 dans le JT de 13 heures à l’initiative de Jean-Pierre Pernaut et de son équipe, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.



Cet événement a de nouveau déclenché une forte mobilisation dans les villes et régions concernées, avec au final plus de 2,3 millions de votes sur le site dédié à cette opération.

Le classement complet de l’élection du Plus Beau Marché :

1 – Marché des Halles de Narbonne, Languedoc Roussillon

2 – Marché de Vannes, Bretagne

3 – Marché d’Arras, Nord Pas de Calais

4 – Marché de Sotteville-lès-Rouen, Haute-Normandie

5 – Marché de Revel, Midi Pyrénées

6 – Marché des Halles de Niort, Poitou-Charentes

7 – Marché provençal de Digne-les-Bains, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

8 – Le marché forain de Saint-Pierre, La Réunion

9 – Marché de Thiviers, Aquitaine

10 – Marché de Pornichet, Pays de La Loire

11 – Marché d’Aubigny-sur-Nère, Centre

12 – Halle aux Houblons d’Haguenau, Alsace

13 – Marché de Saint-Valery-sur-Somme, Picardie

14 – Marché de Nyons,Rhône Alpes

15 – Halles Centrales de Limoges, Limousin

16 – Grand marché de Vichy, Auvergne

17 – Marché de Saint-Pierre-en-Auge, Basse-Normandie

18 – Marché couvert d’Epinal, Lorraine

19 – Marché Fréry (Belfort), Franche-Comté

20 – Marché de Pouilly-sur-Loire, Bourgogne

21 – Marché du centre-ville de Rueil-Malmaison, Ile-de-France

22 – Marché couvert de l’Ile-Rousse, Corse

23 – Halle Saint-Thibault (Epernay), Champagne-Ardenne

24 – Marché Hmong de Cacao, Guyane

