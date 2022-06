Wimbledon 2022 sans Zverev, Rafael Nadal incertain

5 ( 1 )

C’est dans moins de trois semaines, le lundi 27 juin, que débutera le prochain tournoi du Grand Chlem de tennis, Wimbledon 2022. Un tournoi qui se déroulera dans des conditions particulières et avec des absents puisqu’en raison de la guerre en Ukraine, les organisateurs ont décidé d’interdire les participations des joueurs russes et biélorusses.







Pas de Daniil Medvedev donc alors qu’il passera numéro 1 mondial lundi prochain.







Pas d’Alexander Zverev non plus puisque l’allemand s’est gravement blessé à la cheville vendredi dernier pendant sa demi-finale à Roland Garros. Le joueur a été opéré d’urgence lundi et il en a pour plusieurs mois de rééduction, il espère être de retour pour l’US Open fin août.

Quant à Rafael Nadal, qui vient de remporter son 14ème titre à Roland Garros, il est encore incertain pour Wimbledon.



« Je serai à Wimbledon si mon corps est prêt pour jouer Wimbledon » a déclaré l’espagnol dimanche en conférence de presse après sa victoire. « Mais bien sûr, je ne peux pas continuer à jouer en tournoi avec un pied endormi. Donc, maintenant, il va falloir retourner à la table de travail. »

En cause, le syndrome de Müller-Weiss, maladie dégénérative qui cause de fortes douleurs au pied gauche de Rafael Nadal.

