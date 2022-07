Demain nous appartient du 22 juillet : Samuel pris au piège dans l’incendie (résumé + vidéo épisode 1235 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du 22 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1235 de DNA – Samuel est prisonnier des flammes dans l’incendie du haras ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il est coincé dans l’incendie mais Victoire réussit à le retrouver grâce à l’aide de Paul. Samuel est inconscient.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1235



Un départ de feu s’est déclenché dans les écuries du haras. Samuel en fait les frais et est retrouvé inconscient dans un box. Il a échappé de justesse à la mort et aurait pu y passer. Mais pour le moment, on ne connaît pas les causes de cet incendie.

Grâce au geste héroïque de Paul, deux innocents ont la vie sauve. L’incendie maîtrisé, de premiers suspects apparaissent. Manon va de déconvenue en déconvenue. Au pied du mur, Bénédicte avoue tout.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1235 du 22 juillet 2022

