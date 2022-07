Demain nous appartient du 26 juillet : Soraya blessée dans la fusillade (résumé + vidéo épisode 1237 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du 26 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1237 de DNA – Samuel et Victoire ont été victimes d’une fusillade pendant leur balade à cheval dans votre série « Demain nous appartient ». Ils étaient avec Soraya et Anne-Marie. Ce soir, Soraya est blessée et son cheval perd beaucoup de sang…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1237



Victoire, Samuel, Anne-Marie et Soraya ont été victimes d’une mystérieuse fusillade lors de leur balade à cheval. Soraya est gravement blessée, va-t-elle survivre à ses blessures ?

De son côté, Damien retrouve de précieux indices sur les lieux de la fusillade. Judith refuse de lever le pied. Dorian pense être la cause du problème.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1237 du 26 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

