Demain nous appartient spoiler : Judith laisse une seconde chance à Noa (VIDEO)

Noa va finalement faire son mea-culpa auprès de Judith dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Noa explique à Judith qu’il l’aime toujours et qu’il n’arrive pas à tourner la page.







Judith semble touchée et lui donne une seconde chance…







Depuis l’arrivée de Jordan au Mas, Noa est mort de jalousie. Il prend son courage à deux mains et décide d’avouer ses sentiments les plus profonds à Judith ! Il est encore fou amoureux d’elle et n’arrive pas à passer à autre chose…

Ils s’embrassent et Judith propose à Noa d’aller boire un verre ensemble après le boulot !



Demain nous appartient : Judith décide de laisser une chance à Noa

