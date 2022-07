Demain nous appartient spoilers : Robin avoue, Sofia s’en va, incendie au haras, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 18 au 22 juillet)

5 ( 4 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 juillet 2022 – Fan de la série quotidienne « Demain nous appartient » et impatient d’en savoir plus ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par les aveux de Robin, à nouveau arrêté par la police.







Cette fois, Robin avoue être le saboteur du mas et être à l’origine de la mort de Noa. Mais il ne balance pas la personne qui était au dessus de lui…

De son côté, Sofia s’apprête à partir avec Romain. Ses parents ont mené leur enquête sur lui et n’ont rien trouvé. Mais ils ne veulent pas qu’elle s’en aille.



Quant à Samuel, avec le haras, les ennuis commencent ! Un terrible incendie se déclare et ce n’est pas un accident.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 18 au 22 juillet 2022

Lundi 18 juillet (épisode 1231) : A l’hôpital, Victoire fait une découverte qui pourrait grandement aider la police. Les exigences de William pourraient lui coûter très cher. La relation entre Léo et Damien prend une nouvelle dimension.

Mardi 19 juillet (épisode 1232) : Anna collabore avec la police. Sophie et Robin se découvrent un ami commun. William récolte ce qu’il a semé. Sara et Roxane découvrent des nouvelles joies.

Mercredi 20 juillet (épisode 1233) : La police pense qu’un autre Sétois pourrait être impliqué dans l’affaire des sabotages. Aurore annonce une terrible nouvelle. Samuel prend ses marques au haras. Sofia espère un retournement de situation.

Jeudi 21 juillet (épisode 1234) : L’enquête sur les sabotages n’est pas tout à fait close. Bart peut toujours compter sur le soutien de ses proches. Le haras voit revenir un ancien habitué. Angie laisse ressortir son côté sauvage.

Vendredi 22 juillet (épisode 1235) : Grâce au geste héroïque de Paul, deux innocents ont la vie sauve. L’incendie maîtrisé, de premiers suspects apparaissent. Manon va de déconvenue en déconvenue. Au pied du mur, Bénédicte avoue tout.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 18 au 22 juillet 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

