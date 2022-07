« Fort Boyard » du samedi 2 juillet 2022 : quelle équipe pour le premier numéro de la saison, ce soir sur France 2 ?

5 ( 5 )

« Fort Boyard » du samedi 2 juillet 2022. Votre jeu estival « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV dans le cadre de la nouvelle saison inédit « Les 9 atouts du Père Fouras ».







Publicité











Publicité





À propos de cette nouvelle saison

Fort Boyard reste le lieu mythique où le Père Fouras règne en maître sur son trésor. Mais chaque année de nombreuses équipes, tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes.

Alors, pour cette 33e saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche à ces candidats-célébrités de deux façons :

– avec le retour de redoutables épreuves cultes comme la lutte dans la boue, Excalibur ou les légendaires énigmes dans la vigie du Fort…



Publicité





– et à l’aide d’armes secrètes : les 9 atouts, avec lesquels le Père Fouras reprend le pouvoir.

Ces 9 atouts, symbolisés par des cartes, représentent chacun une stratégie différente pour les 9 émissions. Ils viendront twister et modifier certaines épreuves, pour pimenter encore plus l’aventure des candidats.

Ces atouts sont la promesse d’une émission différente chaque semaine grâce à des règles spécifiques.

Le Père Fouras pourra ainsi faire appel à un guerrier mystère pour venir l’aider, décider de placer la soirée sous le signe des interdits en empêchant, par exemple, les candidats de crier dans une aventure effrayante… ou choisir de maudire un candidat qui enchaînera les épreuves tant qu’il n’aura pas gagné une clé ou un indice !

Aux commandes de l’émission, Olivier Minne sera toujours là pour accompagner les équipes dans la recherche des clés et des indices.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout et Passe-Muraille, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Le Père Fouras n’a pas oublié de réserver d’autres surprises à nos candidats pour ajouter un peu plus de challenges et les pousser à toujours se dépasser.

« Fort Boyard » du samedi 2 juillet 2022 : quelle équipe ce soir ?

Premier numéro de la saison donc ce soir avec pour courageux invités, prêts à tout pour voler le trésor du Père Fouras : Clémence Botino, Camille Lacourt, Gabin Tomasino, Loïc Legendre, Marie Benoliel et Elie Semoun.

L’équipe jouera pour l’association « Le Centre de conservation des chimpanzés » et l’association « Keep A Breast » dont l’objectif est sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter un mode de vie sain et responsable sur le long terme.

« Fort Boyard » revient pour une nouvelle saison inédite ce soir dès 21h10 sur France 2.

N’oubliez pas que vous pouvez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard.

Quant au Père Fouras, le « community manager » du Fort, il vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note