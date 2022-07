« Les 12 coups : le combat des maîtres » du 2 juillet 2022 : ce soir, première finale sur TF1

5 ( 5 )

« Les 12 coups : le combat des maîtres » du 2 juillet 2022 vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 pour la première finale du Combat des Maîtres et ce à l’occasion du 12ème anniversaire du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » .







Après une première semaine de Masters acharnée dans laquelle, chaque jour, 4 Maîtres de Midi se sont affrontés pour tenter de se qualifier pour la grande soirée événement, les 7 vainqueurs de la semaine défendront leur place ce soir en prime-time !

A la tête de chaque équipe, un invité sera présent pour célébrer ce 12e anniversaire : Jeff Panacloc et Olivier Baroux.

Et qui dit anniversaire, dit surprises, joie et bonne humeur : cette grande soirée sera placée sous le signe de la fête, du partage, du rire et de l’émotion, notamment grâce à des nombreux magnétos qui permettront aux téléspectateurs de revivre les moments les plus fous de l’histoire du jeu.



Une nouvelle semaine de Masters débutera le dimanche 3 juillet et se terminera par un second prime événement à l’issue duquel sera titré le plus grand maître des maîtres de Midi.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce…

Les 12 coups : le combat des Maîtres, spécial 12 ans, la première finale avec @JL_Reichmann. ▶️ Samedi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/CQteHMRxMB — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) June 29, 2022

A l’occasion des 12 ans des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous ce soir, samedi 2 juillet 2022 à 21h10 sur TF1, pour la plus grande compétition jamais organisée dans l’émission. À voir ou à revoir en replay sur MYTF1.

