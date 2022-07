Rugby : suivre le match Japon / France n°1 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Rugby Test Match suivre Japon / France n°1 en direct, live et streaming. C’est jour de match pour l’équipe de France de rugby, qui affronte le Japon ce samedi matin. Un match test à un peu plus d’un an de la prochaine Coupe du Monde de rugby.







Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 7h50 ce samedi 2 juillet 2022. Coup d’envoi à 8h.







A un peu plus d’un an de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France et qui sera diffusée sur les antennes du Groupe TF1, TF1 diffuse en direct les 2 matchs du XV de France face au Japon, le quart finaliste du dernier mondial en 2019 à domicile.

Les deux matchs : Japon-France auront lieu le 2 juillet à 8h00 et le 9 juillet à 7h50. Ils seront commentés par François Trillo et Benjamin Kayser, qui ont déjà officié sur TF1 lors de la dernière coupe du monde en 2019.



La composition du 15 de France

Le XV de France face au Japon: Jaminet – Penaud, Vakatawa, Moefana, Lebel – (o) Jalibert, (m) Lucu – Ollivon (cap), Tanga, Cretin – Jolmès, Flament – Bamba, Mauvaka, Gros

Remplaçants: Bourgarit, Priso, Falatea, Lavault, S.Tolofua, Macalou, Couilloud, Hastoy

Japon / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 8h. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

Sur notre site, retrouvez aussi le résultat final après la fin de la rencontre.

Japon / France, un match de rugby évènement à suivre dès 8h sur TF1.

#Rugby 🇫🇷 🏈 🇯🇵

À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France, nous sommes très heureux de vous proposer, demain samedi 2/07 en direct dès 7:50, le 1er test match du XV de France face au Japon ! 🙌 pic.twitter.com/zZvGaLGdmn — TF1 (@TF1) July 1, 2022

