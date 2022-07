Fort Boyard : quels gains pour l’équipe des Miss France ? (résumé émission 4 du 23 juillet 2022)

5 ( 1 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 23 juillet 2022 – C’est parti pour le 4ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Diane Leyre, Maëva Coucke, Studio Danielle, Thomas Thouroude, Cléopatre Darleux et Arthur Lombard.







Le Père Fouras tire l’atout de la soirée, il s’agit de la carte de « la guerrière mystère » : les candidats vont la défier sur certaines épreuves et elle leur donnera des indices sur son identité, s’ils découvrent son identité avant la fin de la soirée, alors ils seront récompensés.

Pour commencer la soirée ce sera Diane qui va affronter la guerrière sur l’épreuve du coton-tige. Elle fait finalement tomber la guerrière et permet à son équipe d’obtenir la première clé, un premier indice est alors dévoilé sur la guerrière : elle fait du tennis, et cette personne n’est tout autre que Clémence Castel, qui a déjà gagné deux fois Koh Lanta.

Ensuite, c’est au tour de Maêva de participer à une épreuve : celle de la cellule infernale, mais malheureusement elle n’a pas réussi à avoir la clé.



Pour poursuivre cette soirée, Thomas fait l’épreuve du débarras où il arrive à ramener une deuxième clé pour l’équipe.

On continue avec les deux cages. C’est Cléopatre qui s’y colle face à la guerrière. Mais rencontrant des difficultés, elle perd l’épreuve et ne remporte pas la clé. Un nouvel indice est dévoilé sur la guerrière : petit chateau.

On poursuit avec le roi du silence où ce sera Danielle et Arthur qui vont participer à l’épreuve : en faisant un peu trop de bruit, ils n’ont finalement pas réussi à obtenir une nouvelle, ils restent encore pour le moment à deux clés à leur compteur. Ensuite Thomas va encore essayer de jouer pour la troisième clé et cela dans le méga jackpot. Mission réussie pour Thomas ! L’équipe en est maintenant à trois clés.

Après le roi du silence, nous avons affaire à la lutte et c’est Diane qui y participe face à la guerrière. Malgré une chute, elle arrive à avoir la clé. Encore un autre indice sur la guerrière : sa première participation à Fort Boyard remonte à 2006.

Place à Haute Tension avec Arthur et Danielle. C’est raté et Arthur est fait prisonnier !

On continue avec le Chemin de sphères et Maëva. Elle se débrouille très bien et sa main frôle la clé mais c’est raté !

Direction la Laverie. Cléopatre et Diane y vont. Et c’est réussi ! L’équipe a donc 5 clés et il va falloir récupérer les manquantes au Jugement.

Mais d’abord, Arthur doit se libérer de prison. Il doit manger jusqu’au bout ce que lui présente Willy, un coeur… Mission réussie !

Place au Jugement. Maëva se sacrifie pour une clé et décide d’aller voir Blanche. Elle choisit une épreuve d’agilité. Et c’est réussi ! Cléopatre enchaine et choisit Rouge. Elle affronte Clémence Castel sur les Barres Parallèles. C’est un échec, elle est prisonnière.

Passe Muraille amène un nouvel indice sur la guerrière mystère, du manioc !

C’est l’heure des aventures. Ca commence avec le zoo et Diane. Elle est terrifiée et décide de sortir !

Place ensuite au tir à la corde. Cléopatre et Arthur sont face à Little Boo et la guerrière mystère. C’est un échec, toujours pas d’indice. Mais ils ont un indice supplémentaire pour la guerrière : sous le soleil.

On continue avec le Laboratoire. C’est Danielle qui y va. Mais toujours pas d’indice !

L’équipe se rend au Précipice extérieur avec Thomas. Il affronte la guerrière. Thomas gagne et remporte un indice : PEAU. Et ils ont un nouvel indice sur la guerrière : elle a gagné un jeu télé.

Place à la Cabine Abandonnée pour Diane. L’énigme était assez facile, c’était l’aventure, mais Diane s’est trop laissée déstabilisée par les insectes !

Un seul indice donc à l’issue des aventures.

Cléopatre doit se libérer de prison. Elle réussit à au 2ème essai mais fait perdre 10 secondes dans la salle du trésor.

Place au Conseil. Diane ouvre le bal et réussit brillamment ! Maëva continue et elle aussi gagne son duel. Cléopatre enchaine, mais elle perd.

Il est temps de chercher le mot code. On ouvre le seul indice avant de faire des sacrifices. Ils ont les indices TROUPEAU et CUIR. Ils trouvent rapidement le mode code : VACHE.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 7.903 euros au profit de l’association Les Bonnes Fées. Mais pour 1.500 euros supplémentaires, ils peuvent trouver l’identité de la guerrière mystère, ils identifient Clémence Castel ! Ils remportent donc 9.403 euros !

Fort Boyard le replay du 23 juillet

Si vous avez manqué ce 4ème numéro de Fort Boyard ce samedi 23 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

