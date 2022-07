Ici tout commence du 27 juillet : qui a tué Alban ? Greg prêt à se dénoncer (résumé + vidéo épisode 452)

3 ( 2 )

Ici tout commence du 27 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 452 – Alban a été retrouvé mort dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, Marius et Greg sont convaincus que c’est eux qui l’ont tué avec le bateau ! Greg est prêt à aller se dénoncer, d’autant qu’on a voulu le tuer. Ils pensent que quelqu’un les a vus et veut venger la mort d’Alban.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Swan manipule-t-il Salomé ? (vidéo épisode du 29 juillet)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 452



Publicité





Alban a été retrouvé mort sur la plage. Greg et Marius sont maintenant persuadés de l’avoir tué. Mais pour Eliott, il est hors de question qu’ils se dénoncent avant d’avoir les résultats de l’autopsie !

Les menaces se multiplient à l’hôtel Beaumont. De nouveaux venus tentent d’interférer avec le fonctionnement de L’iInstitut. Dans l’effervescence d’une bonne nouvelle, Souleymane et Deva se surprennent.

Ici tout commence – extrait vidéo du 27 juillet

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note