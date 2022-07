Ici tout commence spoiler : Greg a-t-il trouvé le coupable ? (vidéo épisode du 1er août)

5 ( 2 )

Alors que Greg a été victime d’une tentative de meurtre et que les menaces se multiplient dans votre série « Ici tout commence », il est convaincu que quelqu’un cherche à venger la mort d’Alban.







Et dans quelques jours, Greg pense avoir trouvé le coupable. Il est persuadé qu’il s’agit de Ruben et va le confronter en cuisine ! La confrontation va mal tourner et Swan va intervenir…

Greg est persuadé que Ruben est responsable de la disparition de Noémie. Son hypothèse : Ruben se serait vengé de la mort d’Alban en s’en prenant à Noémie. La confrontation dégénère complètement.



Ici tout commence extrait vidéo du 1er août, Greg accuse Ruben

