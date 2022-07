Demain nous appartient spoiler : que cache Paul ? (vidéo épisode du 1er août)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Après l’incendie et pas moins de deux fusillade, la police recherche activement le coupable dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors qu’ils sont maintenant certain que Diane est revenu à Sète, les flics interrogent Paul et perquisitionnent le haras.







Publicité





Georges explique à Paul qu’ils recherchent des traces de Diane. Et après découvert des traces de sang, Georges décide d’emmener Paul au commissariat, il est convaincu qu’il leur cache quelque chose !







Publicité





La police recherche des traces de Diane au haras des Terres Blanches. Ils ont la preuve qu’elle est revenue à Sète, son ADN a été retrouvé sur la carabine de Solange Garcia. Paul a un comportement suspect, a-t-il un lien avec la disparition de Diane ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : une nouvelle fusillade ! (vidéo épisode du 29 juillet)



Publicité





Demain nous appartient, extrait vidéo du 1er août : du sang au haras

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note