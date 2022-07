« La stagiaire » du 7 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir (rediffusions)

0 ( 0 )

« La stagiaire » du 7 juillet 2022. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent de nouveau rendez-vous ce soir pour des épisodes en rediffusion de votre série « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« La stagiaire » du 7 juillet 2022

Saison 6, Episode 7 « Isolés »

Ce devait être un beau weekend romantique, loin de la ville, sur une petite île au charme sans pareil. C’est ce que pensaient Constance et Bart, Boris et Solène, mais aussi Quiring et Milena, qui se retrouvent à leur grande surprise dans le même hôtel au même moment. Peut-on imaginer pire situation que de passer un weekend en amoureux avec son père, son collègue ou son supérieur ? Ce séjour va définitivement tourner au vinaigre lorsqu’un cadavre sera retrouvé à proximité de l’hôtel et que tous ses pensionnaires vont se retrouver isolés suite à des coupures de communication…

Saison 6, Episode 8 « Aménagement de peine »



Le corps d’un quadragénaire est retrouvé dans la cour d’un immeuble en fin de rénovation, il a été projeté de la terrasse du dernier étage. Emmanuel Gaillot est une victime hors du commun : détenu en semi-liberté après une condamnation pour abus de biens sociaux il travaillait depuis quelques semaines pour une agence immobilière dans le cadre de sa future réinsertion. Qui a pu tuer cet homme, aujourd’hui bien décidé à sortir de la spirale fatale où son divorce et l’addiction au jeu l’avaient entraîné ? Entre un ancien collaborateur, les victimes que la faillite de l’entreprise de Gaillot a entraînées dans sa chute et ceux qui l’accompagnent dans sa réhabilitation, Constance et Boris ont de nombreux suspects…

Saison 3, Episode 6 « Comme une bulle d’air »

Au large des falaises de Gresse, un plongeur initie une jeune femme aux joies sous-marines. Celle-ci apprend à se jeter en arrière du bateau moniteur. Elle prend son élan, bouteilles sur le dos, sous un soleil de plomb et le regard bienveillant de l’instructeur. La jeune femme disparaît alors dans le grand bleu. Les minutes passent, le moniteur s’inquiète, scrute le fond et quand la plongeuse remonte dans son dos, son visage est déformé par la peur, elle se met à hurler. Elle vient de se retrouver nez à nez avec un cadavre en décomposition. La victime s’appelle Fred Letang. C’est le propriétaire d’une grosse exploitation agricole…

Saison 3, Episode 6 « Liberté provisoire »

Sylvain Perray, un animateur de centre de loisirs accusé d’attouchements sur mineures, est remis en liberté, suite à une erreur de procédure du juge des Libertés et de la Détention. Le lendemain, Constance et Boris apprennent que le prévenu ne s’est pas présenté au commissariat où il devait pointer. Alors que tout le monde espère que l’homme n’a pas récidivé, Constance est prise d’un mauvais pressentiment. Malheureusement, ses craintes se confirment. Mais c’est Perray qu’on retrouve, inconscient, après qu’il a été violemment frappé sur un terrain vague, non loin de sa maison. Constance décide de reprendre tout le dossier, et commence à le remettre en question…

Bande-annonce

Bande-annonce de cette longue soirée en compagnie de votre « Stagiaire » préférée !

Les vacances, ce n'est pas toujours de tout repos ! 🤣 « 𝗟𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 » avec @Bernier_Michele est rediffusé demain à 21.10 ! pic.twitter.com/Nw1CsJzqUF — France 3 (@France3tv) July 6, 2022

