« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 7 juillet 2022 : quelles épreuves ce soir dans l’épisode 3 sur M6 ?!

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 7 juillet 2022. Suite de la saison 5 de votre concours préféré ce soir sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 7 juillet 2022

Après une nouvelle élimination la semaine dernière, Il ne reste plus que 5 binômes de pâtissiers sous la tente à s’affronter mais, pour prétendre au titre, il va falloir impressionner Cyril Lignac et Christelle Brua au cours deux nouvelles épreuves, au risque sinon de se retrouver en face-à-face final et risquer l’élimination.

Pour la première fois, les binômes vont affronter en duel un Meilleur Ouvrier de France, Christophe Renou, autour de la thématique du gâteau roulé, spécialité du chef. Au terme d’une épreuve haletante et d’une dégustation à l’aveugle, les binômes pâtissiers réussiront-ils à battre le MOF ?

Pour la deuxième épreuve, les binômes devront créer un gâteau unique en fabriquant leur propre moule. Aux côtés de la talentueuse cheffe ukrainienne Dinara Kasko, mondialement reconnue pour ses moules extraordinaires, ils devront faire preuve de créativité pour offrir un dessert jamais vu.



Bande-annonce

Voici la bande-annonce de ce nouvel épisode de votre programme gourmand « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels ».

"Moi je traverse la France pour manger un gâteau comme ça !"

Jeudi à 21.10, les pâtissiers professionnels vont bluffer les chefs. 🎂 #LMP pic.twitter.com/lhDLYfVoEY — M6 (@M6) July 5, 2022

Alors quel binôme sera au sommet de son art ? Et surtout quel binôme sera éliminé ?

Pour le savoir, rendez-vous pour cette troisème émission de la saison 5 ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

