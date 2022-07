« Le Meilleur Pâtissier - Les Professionnels » : et les gagnants sont... (résumé + replay 21 juillet)

5 ( 1 )

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » qui a remporté la victoire ? C’est ce soir qu’avait lieu la grande finale du concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels ». Et à l’issue de cette soirée, c’est le binôme formé par Baptiste et Jérémy qui a remporté la victoire !







Baptiste et Jérémy sont donc les grands gagnants de cette saison 2022 et ils vont avoir le privilège de créer une pâtisserie avec Pierre Hermé.







A l’issue de la première étape de la finale, Antoine et Camille ont été éliminés.

Baptiste et Jérémy ont ainsi affronté Virgilia et Julien sur la dernière épreuve. Ils devaient créer leur propre stand de pâtisserie et offrir le plus gourmand des spectacles pour convaincre le public invité et les chefs Christelle Brua, Cyril Lignac et Pierre Hermé, chef invité de la grande finale, de voter pour eux.



C’était très serré mais c’est Baptiste et Jérémy qui ont récolté le plus de votes et donc la victoire.

Si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur 6play.

