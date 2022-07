Les 12 coups de midi du 27 juillet : Yaël éliminé après avoir trouvé l’étoile mystérieuse ! (VIDÉO)

5 ( 2 )

« Les 12 coups de midi » du 27 juillet 2022, Yaël éliminé – Juste après avoir décroché l’étoile mystérieuse en proposant Bérénice Bejo, Yaël a été éliminé ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » !







Yaël est passé au rouge et il n’avait donc plus son destin entre ses mains. Il a défié Mehdi, qui a bien répondu et a donc éliminé Yaël !







Au lendemain de la découverte de l’étoile mystérieuse de l’été, Yaël repart ainsi avec un total de 129.459 euros de gains et cadeaux.

Mehdi est devenu Maître de Midi. Il a fait un Coup de Maître à 3.000 euros, il a donc une cagnotte à 1.500 euros.



Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, pas grand chose. On distingue uniquement une forêt et Mehdi a proposé le nom de Gérard Depardieu. Mais ce n’est pas lui qu’il faut trouver !

Les 12 coups de midi vidéo replay du mercredi 27 juillet 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

