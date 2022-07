Les 12 coups de midi : Yaël toujours là, pas d''indice sur l'étoile mystérieuse (VIDÉO)

5 ( 1 )

« Les 12 coups de midi » du 19 juillet 2022, 16ème victoire pour Yaël – Et oui, Yaël est toujours Maître de Midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». On ne peut pourtant pas dire qu’il brille par ses connaissances mais Yaël poursuit et a signé une 16ème victoire ce mardi midi.







Il a fait un Coup de Maître à seulement 200 euros, sa cagnotte monte donc à 57.550 euros de gains.







Du côté de l’étoile mystérieuse, aujourd’hui d’une valeur de 55.421 euros, toujours pas de nouvel indice. On doit se contenter d’un paysage de Patagonie en image de fond, un parapluie rouge et un avion. Yaël a proposé le nom de Calogero ce mardi midi mais ce n’est pas lui sur cette étoile estivale.

Rappel des noms déjà proposés : Thomas Pesquet, Jean-Luc Reichmann, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Jean-Jacques Goldman, Nolwenn Leroy, R.Kelly, Louane, Jenifer, Florent Pagny, Omar Sy, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Pierre Richard, Tina Arena, Catherine Deneuve, John Travolta, JoeyStarr, Jacques Dutronc, France Gall, Calogéro



Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 19 juillet 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

