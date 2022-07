Plus belle la vie : ce qui vous attend le mercredi 20 juillet (résumé et vidéo épisode 4582 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4582 du mercredi 20 juillet en avance – Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 19 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Le tireur est face aux Castel. Bastien assure qu’ils ne lui veuillent pas de mal, ils se sont juste perdus ! L’homme enlève son masque, et Luna lui explique qu’ils ont besoin d’aide. Lucien affirme qu’ils sont accueillants, ils vont bien s’occuper d’eux. Mais il a tiré par précaution, ils se sont faits voler une voiture et depuis ils sont méfiants.

Luna et sa famille arrivent dans une sorte de communauté. Tout le monde se présente.







Emma et Baptiste se réveillent. Emma lui confie qu’elle s’inquiète pour César, elle a peur qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave. Baptiste le prend mal et s’emporte. Baptiste doit aller travailler et l’envoie balader.



Kevin reçoit un sms d’Emma, qui lui demande encore des nouvelles de César. Camille insiste pour accompagner la voir.

Au commissariat, Ariane est nostalgique, elle regarde des photos d’Eric. Jean-Paul se moque gentiment mais Ariane n’a pas envie de rire, le vide est immense. Il l’encourage à appeler Eric pour une affaire. Ariane l’appelle et lui demande l’identité de son indic. Elle demande à Eric de passer signer des papiers, il promet à Ariane de passer la semaine prochaine.

Luna et Bastien préfèrent rester un ou deux jours, leurs hôtes acceptent. Ils vont les aider à débroussailler.

Laetitia est avec Mirta qui s’inquiète pour sa fille. Elle lui demande si elle a toujours sa grosseur sous le bras quand Luna l’appelle pour la rassurer. Quand elle raccroche, Laetitia conseille à Mirta de se faire examiner pour être sure que tout va bien…

Eric et Simon notent un souci d’irrigation. Ils décident d’aller parler à son voisin.

Baptiste et Justine sont à leur poste de surveillance. Ils entendent un appel radio sur les incendies, Justine est en colère et a l’impression de servir à rien.

Kevin et Camille attendent Emma devant chez elle. Kevin lui explique que Cesar n’est jamais allé au Canada. Emma ne comprend pas et trouve ça hyper bizarre. Camille les écoute et se remémore la mort de César… Elle reprend ses esprits et propose à Emma de rejoindre Baptiste à la plage avec Baptiste. Elle accepte.

Eric et Simon découvrent que le canal est bouché par des pierres. Le voisin menace de tirer jusqu’à ce qu’il réalise que c’est Simon. Il promet d’arranger ça.

Chez Lucien, toute la famille Castel aide à débroussailler. Pendant ce temps là, Kevin, Emma et Camille débarquent à la plage avec Mathis. Baptiste leur présente Justine, un peu gêné. Camille l’interroge et semble suspicieuse. Justine s’éclipse.

Eric parle à Simon, il pense que le voisin a menti en parlant de glissement de terrain. Simon veut éviter la guerre donc fait profil bas.

A la plage, Emma souligne le fait que Baptiste ne lui avait jamais parlé de Justine. Mais au même moment, un incendie se déclare sur la plage !

