« Moi moche et méchant 3 » : 4 choses à savoir sur le film de ce soir sur TF1 (VIDÉO)

« Moi moche et méchant 3 » au programme TV du dimanche 17 juillet 2022 – Programme familial ce soir sur TF1 avec la rediffusion du film d’animation « Moi moche et méchant 3 ». De quoi passer une belle soirée à rire en famille en cette période de vacances scolaires !







Votre film sera également visible en streaming via la fonction direct de MYTF1.







« Moi moche et méchant 3 » : présentation

Voici le synopsis officiel du film

Dépité par sa récente mise à pied et la défection des Minions, Gru a la surprise d’apprendre en même temps le décès de son père et… l’existence de son frère jumeau, Dru, qui souhaite le rencontrer. Bouleversé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui lui confirme la vérité. Il se rend alors aussitôt sur son île natale, Freedonia, avec Lucy et les filles pour faire connaissance avec son frère à qui, visiblement, tout réussit. Riche héritier, avenant et charismatique, Dru mène apparemment une vie de rêve et Gru le voit bientôt comme un rival. Pourtant, les deux frères décident d’unir leurs forces pour arrêter Balthazar Bratt, un ex-enfant star des années 1980, qui n’a jamais supporté de retomber dans l’oubli. Devenu un criminel notoire, il a mis la main sur le gros diamant du monde et les deux frères doivent à tout prix le mettre hors d’état de nuire…



Le saviez-vous ?

💵 Sorti en juin 2017 des studios d’animation Illumination, ce troisième opus des aventures de Gru a pulvérisé les records réalisés par les deux volets précédents de la saga au box-office français avec plus de 5,6 millions d’entrées.

💵 Avec 3,53 milliards de dollars de recettes depuis les premiers pas de Gru en 2010, Moi, moche et méchant est devenue la franchise animée la plus lucrative détrônant Shrek.

📣 Les voix françaises sont celles de : Gad Elmaleh (Voix de Gru), Arié Elmaleh (Voix de Dru), Audrey Lamy (Voix de Lucy), David Marsais (Voix de Balthazar Bratt)

Bande-annonce

Voici la bande-annonce du film.

« Moi moche et méchant 3 » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.

