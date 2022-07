« Capital » du 17 juillet 2022 : au sommaire ce soir sur M6 « Résidences secondaires : peut-on encore faire de bonnes affaires ? »

5 ( 1 )

« Capital » du dimanche 17 juillet 2022 : sommaire et reportages – Ce dimanche soir, et comme durant tout l’été, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Et ce soir il a pour thème : « Résidences secondaires : peut-on encore faire de bonnes affaires ? ».







A découvrir dès 21h10 sur M6







C’est le rêve d’un Français sur quatre : s’offrir une maison de vacances ! Depuis deux ans, avec la crise du Covid, c’est la ruée sur les résidences secondaires. La demande est en hausse de 25% et les prix flambent : comptez en moyenne 280 000 euros pour un petit coin de paradis. Un tarif inaccessible pour de nombreux Français. Alors des entrepreneurs rivalisent d’idées pour vous proposer une résidence mais à petit prix !

Maison en kit, maison container ou isolée à la campagne : à moins de 100 000 euros, quelle est la meilleure affaire ?

David Bost s’est lancé dans le business des résidences secondaires en 2015. Son secteur : le Puy-de-Dôme, autour de Clermont-Ferrand. La clé de son business : s’accaparer les biens les moins chers qui séduiront sa clientèle. Son arme secrète : son ancien métier de facteur, qu’il a exercé pendant 17 ans. Il est connu de tous les commerçants et des habitants, un réseau qui lui permet d’être le premier à dénicher des pépites à petits prix. Pour ceux qui n’ont pas peur de l’insolite, pourquoi ne pas se laisser tenter par une maison container ? Pour 60 000 euros, on peut s’offrir quarante mètres carrés flambants neufs qui ont, en plus, l’avantage d’être quasi autonomes en énergie ! Encore moins cher, pour 40 000 euros, la société BrikaWood vend des maisons en kit à construire soi-même. Sandra et Thomas se sont laissé tenter, mais à quoi ressemblera leur maison ? Nous avons passé au crible ces trois projets.



Mobil-home, la petite maison idéale ?

Pour de nombreux Français, le rêve reste toujours une maison en bord de mer. Mais sur le littoral, les tarifs sont devenus exorbitants. Et si la seule solution accessible était le mobil-home ? Il s’en vend cinquante-mille chaque année ! Et avec cette petite maison, il y a une subtilité qui peut causer de nombreuses déconvenues : on n’est jamais vraiment propriétaire. Les campings font leur loi : jusqu’à 900 euros de loyer mensuel et parfois des exigences esthétiques revues à la hausse… sous peine d’être expulsé. Alors pour séduire les déçus, des entrepreneurs ont imaginé une solution alternative : des copropriétés de mobil-homes.

Le luxe accessible avec l’achat groupé ?

C’est un nouveau concept : devenir propriétaire d’une sublime villa, proche de la mer, dans une station balnéaire pour moins de 150 000 euros. Mais avec sept autres familles ! Sur le papier, cela fait rêver mais, dans les faits, ce système fonctionne-t-il ?

Italie : dolce vita, aides et bons plans

En Sicile, vous pouvez trouver la maison de vos rêves pour un prix symbolique : un euro ! Mais attention aux travaux… Ils peuvent faire grimper rapidement la note et décourager les investisseurs les plus intrépides. Dans la région des Pouilles, en plus d’un tarif attractif, comptez 120 000 euros pour une villa de deux-cents mètres carrés avec un grand jardin. Et vous pourrez profiter d’aides très intéressantes de l’Europe qui peuvent faire baisser le prix d’achat de 35 %. Encore plus incroyable, en Italie, quand vous rénovez votre maison, vous pouvez profiter d’une aide du gouvernement appelée “sconto in fattura”. L’État vous rembourse 50 % de vos achats, comme les matériaux par exemple !

La bande-annonce

On termine comme toujours avec un extrait de ce qui vous attend ce soir.

