« Pékin Express : duos de choc » du 20 juillet : qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO ÉPISODE 3)

Pékin Express 20 juillet 2022 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour la diffusion de l’épisode 3 de « Pékin Express : duos de choc ». Après l’élimination de Théo Curin et Anne, quel binôme quittera définitivement l’aventure ce soir ?







A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Pékin Express : duos de choc, résumé de l’épisode 3

Cette étape sera placée sous le signe du fameux thé de Ceylan, la spécialité de l’île. La course à peine démarrée, les équipes devront transporter un maximum de thé dans une bassine en auto-stop à travers les routes sinueuses de l’île.

Lors de cette 3e étape, les binômes découvriront les montagnes du Sri-Lanka et s’enfonceront un peu plus au cœur de l’île. Et à plus de 2 000 mètres d’altitude, trois équipes disputeront une épreuve d’immunité dans le décor grandiose de la plus belle plantation de thé.



Nerfs qui lâchent et rivalités seront de mise dans les brumes de la petite station de montagne de Nuwara Eliya. Le quizz express fera son retour, ce qui bouleversera redistribuera les cartes dans le classement. La course offrira une arrivée dans un des hauts lieux du cinéma sri-lankais : les studios de Ranmihitenna.

À mi-parcours de l’aventure, quel binôme sera éliminé ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait de l’épisode de ce soir.

L'aventure continue au cœur des plantations de thé pour nos duos de choc ! 💪#PékinExpress, duos de choc, demain à 21.10 pic.twitter.com/VZKxCmtzve — M6 (@M6) July 19, 2022

