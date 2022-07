« Doc » du 20 juillet 2022 : vos 2 épisodes inédits de la saison 2 ce soir sur TF1

3 ( 2 )

« Doc » du 20 juillet 2022 : ce soir les derniers épisodes inédits de la saison 2 sur TF1 – C'est l'heure du final de la saison 2 la série médicale italienne « Doc » ce poursuit ce mercredi soir à la télé. Au programme, les épisodes 15 et 16.







A suivre dès 21h10 sur TF1, puis en replay streaming gratuit sur myTF1.







« Doc » du 20 juillet 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

Épisode 15 saison 2 « L’heure de vérité » : Martin, jeune recrue de l’académie militaire dans la force de l’âge, s’évanouit mystérieusement. Celui-ci cache à ses parents, très à cheval sur la discipline, la religion et les principes qu’il a une liaison au sein de l’académie. Celle-ci pourrait avoir un lien avec la pathologie dont il souffre. Constance, la secrétaire de Caruso, craque : elle ne veut plus travailler sous les ordres du directeur de la polyclinique Ambrosiano. Elle se confie à Agnès. Constance se demande si Caruso ne serait pas à l’origine de la panne informatique qui a paralysé la clinique. C’est le grand jour : Andréa doit enfin être réintégré dans ses fonctions mais avant cela, il doit passer un ultime entretien. Tout le monde est derrière lui et le soutient. Ils ne s’attendent pas à au double coup de théâtre qui va secouer la polyclinique…

Épisode 16 saison 2 « Se relever ensemble » : Le service est contaminé par la Klebsielle. La médecine interne est en quarantaine. Ricardo est veillé jour et nuit par Alba, qui s’épuise. Aucun antibiotique ne semble fonctionner. Andrea a l’idée d’utiliser un antibiotique qui n’est plus utilisé, mais cette technique comporte des risques. Un pourcentage de patients ne pourrait pas supporter le traitement. Julia accepte néanmoins d’essayer. Gabriel et Elisa tentent de trouver le foyer infectieux. Elisa demande à Gabriel de l’épouser. Il accepte. Cécilia et Agnès fouillent l’ordinateur de Caruso et voient qu’il est de mèche avec PNS Diagnostica. Voilà pourquoi il ne veut pas qu’Andrea reprenne son poste de chef de service.



« Doc » saison 2 c'est ce soir sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1.

