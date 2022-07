« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 5 août 2022

5 ( 1 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 août 2022 – On est samedi et comme chaque week-end, les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » les plus curieux ont rendez-vous sur Stars Actu. On vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 août 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Romain Vidal cherche l’amour. Sylvia décide de jouer les cupidons tandis que Jean-Paul et Patrick deviennent inséparables.

Kévin doute de Camille et décide d’enquêter avec l’aide d’Emma…



Lundi 1er août 2022, épisode 4590 : Tandis que Kevin est en plein doute, Boher et Patrick ne se quittent plus, alors que Vidal cherche chaussure à son pied.

Mardi 2 août 2022, épisode 4591 : Tandis que Kevin et Emma enquêtent, Patrick et Boher se mettent dans une drôle de situation, alors que Mirta trouve du soulagement par un biais inattendu.

Mercredi 3 août 2022, épisode 4592 : Tandis que Kevin est tiraillé par ses sentiments, Boher se met en danger, alors que Sylvia continue sa mission cupidon.

Jeudi 4 août 2022, épisode 4593 : Tandis que Kevin est prêt à tout pour découvrir la vérité, les efforts de Boher et Patrick sont récompensés, alors que Mirta retrouve la foi.

Vendredi 5 août 2022, épisode 4594 Tandis que le piège se referme sur Camille, Mirta est habité par un étrange sentiment, alors que Vidal est à la recherche de l’inconnue.

