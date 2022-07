« Tandem » du 19 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

0 ( 0 )

« Tandem » vos épisodes du 12 juillet 2022 – Votre série « Tandem » est une nouvelle fois en mode rediffusions ce mardi soir sur France 3. Au programme, quatre épisodes à la suite, les épisodes 3 et 4 saison 5 suivis des 3 et 4 de la saison 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Tandem » du mardi 19 juillet 2022 : les épisodes de ce soir

Saison 5 Épisode 3: Les larmes d’Aphrodite – Henri Monin a été assassiné sur la terrasse de son restaurant « Le Ponton », au bord de l’étang de Thau. Ce touche-à-tout de génie était l’inventeur de l’huitre anti-vol et un restaurateur à succès. Léa retrouve un écrin et une perle qui n’était visiblement pas destinée à Agathe, sa femme. Les enquêteurs soupçonnent une sombre histoire d’adultère puis découvrent un nouveau projet mystérieux d’Henri : la production d’huitres de culture, appelées dans l’Antiquité les larmes d’Aphrodite.

Saison 5 Épisode 4: Le serment d’Hippocrate – Le corps de Quentin Brunel, 20 ans, étudiant en seconde année, a été retrouvé dans une chambre froide de la faculté de médecine de Montpellier. Il a été étranglé après une soirée d’intégration et il avait reçu des coups une semaine avant sa mort. Au cours de leur enquête, Paul et Léa découvrent que Quentin cachait une redoutable ambition et qu’il avait reçu, par mail, des menaces anonymes.



Saison 4 Épisode 3: Fouilles mortelles – Le cadavre de Marion Duval, une étudiante, est retrouvé sur un chantier de fouilles archéologiques. Précisément, la jeune victime, qui faisait du bénévolat dans le cadre de son cursus, repose dans une chambre funéraire hermétiquement scellée. Elle serait décédée des suites d’un coup porté à la tête. La commandante Soler et son équipe prennent l’enquête en main. Elles apprennent par le professeur Jolivet que Marion avait fait une découverte inestimable peu avant sa disparition. Parallèlement, Léa décide d’officialiser sa relation avec Grégory.

Saison 4 Épisode 4: Les mots de Judith – Lors de l’inauguration du musée des Folies, Judith Collet, une talentueuse artificière, a reçu une fusée dans l’abdomen. Sa mort ne serait pas accidentelle. La veille, Olivier Balard, son patron à Pyrociel, l’avait sermonnée car elle avait installé des explosifs trop puissants pour le feu d’artifice. Franck, le légiste, remarque que Judith a la bosse de l’écrivain sur le majeur droit et alerte les enquêteurs. Ils découvrent que la jeune femme apprenait à lire et à écrire. A la brigade, Paul n’a pas envie de devenir commandant ni de quitter la région qu’il apprécie.

Interprètes

Avec Thomas Jeand’Heur (Fred Darbon ), Aliénor Bouvier (Zoé Marvaud), Michel Masiero (Jo Darbon), Claire Morin (Aude Guerin), Laurence Facelina (Gaëlle Darbon), Emmanuel Bonami (Luc Forget), Ruben Pellicer Pagani (Juan Soto), Frédéric Perchet (contremaître), Olivier Faursel (bûcheron 1), Nicolas Dermigny (bûcheron 2), Audrey Le Bihan (Janice Mauriac)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

