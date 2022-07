Tour de France : Thomas Pidcock remporte l’étape du 14 juillet (résultats et classement)

0 ( 0 )

Tour de France du 14 juillet 2022, résultats et classement étape 12 – C’est l’anglais Thomas Pidcock qui a remporté l’étape 12 du Tour de France ce jeudi 14 juillet 2022, avec un départ à Briançon et une arrivée à l’Alpe d’Huez. A 22 ans, il est le plus jeune vainqueur de l’histoire à l’Alpe d’Huez !







Le danois Jonas Vingegaard, 6ème de l’étape, conserve la tête du classement et son maillot jaune.







Le français Romain Berdet est 11ème aujourd’hui et descend donc à la 4ème place au classement général.



Une étape à voir ou revoir sur france.tv

Tour de France 2022, le classement de l’étape 12 du 14 juillet

1 Thomas Pidcock (GBR, Ineos Grenadiers) 04h55’24 »

2 Louis Meintjes (AFS, Intermarché – Wanty Gobert) à 48 »

3 Christopher Froome (GBR, Israel – Premier Tech) à 02’06 »

4 Neilson Powless (USA, EF Education – Easy Post) à 02’29 »

5 Tadej Pogacar (SLV, UAE Team Emirates) à 03’23 »

6 Jonas Vingegaard (DAN, Jumbo-Visma) à 03’23 »

7 Geraint Thomas (GBR, Ineos Grenadiers) à 03’23 »

8 Enric Mas (ESP, Movistar Team) à 03’26 »

9 Sepp Kuss (USA, Jumbo-Visma) à 03’26 »

10 Giulio Ciccone (ITA, Trek-Segafredo) à 03’32 »

Tour de France 2022, classement général, le top 10 après l’étape 11

1 Jonas Vingegaard (DAN, Jumbo-Visma) 46h28’46 »

2 Tadej Pogacar (SLV, UAE Team Emirates) à 02’22 »

3 Geraint Thomas (GBR, Ineos Grenadiers) à 02’26 »

4 Romain Bardet (FRA, Team DSM) à 02’35 »

5 Adam Yates (GBR, Ineos Grenadiers) à 03’44 »

6 Nairo Quintana (COL, Arkéa Samsic) à 03’58 »

7 David Gaudu (FRA, Groupama-FDJ) à 04’07 »

8 Thomas Pidcock (GBR, Ineos Grenadiers) à 07’39 »

9 Enric Mas (ESP, Movistar Team) à 09’32 »

10 Aleksandr Vlasov (RUS, Bora-Hansgrohe) à 10’06 »

VIDÉO Tour de France, la victoire du 14 juillet

