« Tout changer ou déménager ? » : le concept de la nouvelle émission de Stéphane Plaza, ce soir sur M6 (1er juillet 2022)

« Tout changer ou déménager ? » : le concept de la nouvelle émission de Stéphane Plaza. Ce soir, vendredi 1er juillet 2022, découvrez la nouvelle émission de Stéphane Plaza « Tout changer ou déménager ? ».







« Tout changer ou déménager ? » : le concept

On change tout ou on déménage ? Plutôt que d’hésiter pendant des mois, des familles vont vivre l’expérience grandeur nature, pour prendre la bonne décision.

Pour les accompagner dans ce changement, Stéphane Plaza s’est entouré des meilleurs : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

À chaque famille de définir le budget qu’elle consacrera au changement et aux experts de le respecter.



Et ce n’est qu’à la fin des transformations que ces familles vont faire leur choix : rester et payer les travaux de leur maison ou déménager et investir ce budget dans leur nouvel achat immobilier !

Au programme ce soir

Stéphanie et Nicolas, à Pontoise

À Pontoise, Stéphanie, 36 ans, responsable en Ressources Humaines, Nicolas, 38 ans, directeur commercial en cabinet de conseil, et leurs petites jumelles Emma et Alyssia ont 2 projets de vie différents :

Ils aiment leur maison, mais en pleine reconversion professionnelle, Stéphanie ne voit pas comment ils pourraient y agrandir leur famille tout en ajoutant un cabinet de naturopathe et en laissant à chacune des jumelles sa propre chambre. De son côté, Nicolas est sûr que cette maison peut répondre à toutes leurs attentes ! Ils ont actuellement 3 chambres et un petit bureau, sa maison offre de belles possibilités ! Elle veut partir, lui veut rester.

Pour leur permettre de faire leur choix, Sophie Ferjani et Antoine Blandin vont leur apporter le meilleur de la rénovation et de l’immobilier sur un plateau !

Bande-annonce

On termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce.

"Quelque soit leur choix, je serai heureux"

Stéphane Plaza entouré de ses experts @ferjanisophie et Antoine Blandin vont aider des familles à faire un choix : #ToutChangerOuDemenager 🏠

Une toute nouvelle émission à découvrir, vendredi 1er juillet à 21:10 pic.twitter.com/OXhvd3vtSl — M6 (@M6) June 20, 2022

Ce soir sur M6, puis en replay sur 6PLAY, Stéphane Plaza et ses experts vont aider des familles à faire un choix. Alors « Tout changer ou déménager ? » ?

