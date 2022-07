Un si grand soleil du 29 juillet : Ludo se remet avec Jade (résumé et vidéo épisode 929 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 929 du vendredi 29 juillet en avance – Si vous regardez « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 29 juillet.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 août 2022







Publicité





Manu est avec Carole et Clément. Manu demande qui d’autre est au courant que Carole est en vie, Clément l’informe que la juge et Florent. Clément explique à Manu que c’est Florent qui l’a mis au courant. Florent avait donné rendez-vous à Clément pour lui parler du chantage d’Aurore au sujet d’Enzo. Il lui a tout dit et a permis de sauver la vie de Carole Martinez !



Publicité





Cécile et Clément ont tout organisé avec la BRI afin de faire croire à la mort de Carole. Une flic a donc pris la place de Carole pour quitter le palais de justice. Carole demande à Clément combien de temps elle va devoir faire la morte ici. Elle aimerait pouvoir dire la vérité à Gary, qui doit être dévasté. Mais Clément affirme que c’est trop tôt, ils doivent d’abord comprendre pourquoi Verneuil veut sa peau.

Ludo est au téléphone avec Alix, qui se lance dans l’art contemporain. Elle lui parle de Jade mais Ludo ne l’a pas rappelée. Il n’ose pas après la façon dont il l’a envoyée balader. Alix lui conseille de s’excuser.

Mr Moore vient trouver Elise pour porter plainte pour le cambriolage. Elle lui assure qu’elle va tout faire pour retrouver les cambrioleurs. Pendant ce temps là, Jade dépense l’argent avec son complice… Ils se vantent d’avoir trouvé le bon business.

Jacques a rendez-vous avec sa banquière. Laetitia lui explique qu’il n’aurait jamais du garder une telle somme d’argent chez lui. Elle ne peut rien faire pour étaler son prêt et il est dans le rouge depuis 3 ans. Elle ne peut rien faire pour lui.

Ludo décide d’appeler Jade. Elle se grime pour partir faire un nouveau coup mais décroche… Il s’excuse et aimerait la revoir. Mais Jade lui explique que rien n’a changé, elle fait toujours la même chose. Ludo lui propose quand même de se voir, elle accepte pour le soir même.

Marc, Myriam et Louis viennent voir Jacques pour lui remonter le moral. Il fait mine que ça va.

Florent appelle la juge pour en savoir plus, elle ne peut rien lui dire. Il est inquiet pour Enzo, Cécile lui assure qu’ils contrôlent la situation et lui demande un peu de temps.

Ludo retrouve Jade, il l’a fait rire et s’excuse encore avant de l’embrasser.

Otero envoie un sms à Aurore pour qu’elle la rappelle. Elle reçoit le message alors qu’elle est avec Enzo. Elle la rappelle, Otero veut son fric pour avoir rempli sa part du contrat. Aurore lui explique qu’elle ne l’a pas encore et lui demande patienter. La police écoute l’appelle et note le nom de Rodriguo, celui qui doit donner l’argent à Aurore.

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note