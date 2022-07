Plus belle la vie du 29 juillet : Mirta fait une rencontre (résumé et vidéo épisode 4589 en avance)

4 ( 4 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4589 du vendredi 29 juillet en avance – Si vous êtes un fidèle de la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 29 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Baptiste écoute la radio et entend parler de l’incendie avant d’entendre une annonce sur le meurtre d’Alice Ruiz. La journaliste annonce que Jacob a avoué l’avoir tuée. Il coupe le son de la radio quand Justine le rejoint, elle ne comprend pas pourquoi il fait ça.

Baptiste finit par confier à Justine que l’arrivée de Camille a foutu la pagaille entre lui et Emma… Il lui raconte l’enlèvement de Camille et les accusations d’Alice envers Emma. Justine pense qu’Emma a besoin de lui. Justine reçoit un sms de la caserne, ils doivent se rendre sur un départ de feu.







Publicité





Emma se prépare quand Camille vient la voir au sujet de la crémation de leur mère. Elle sera incinérée le jour même. Emma s’énerve contre Camille, elle assure qu’elle n’a rien fait et que Jacob a avoué. Emma enchaine sur César, Camille dit ne rien savoir.



Publicité





Patrick et Jean-Paul se retrouvent avec les bébés. Jean-Paul est à fond au sujet de l’essai caméra mais Patrick rappelle à Jean-Paul que c’est une arnaque et qu’il n’y aura pas de tournage.

Mirta est dans sa chambre, Luna est de retour. Elle demande à sa mère si ça va, elle ne répond pas et Luna la trouve bizarre. Mirta l’envoie balader…

Baptiste évacue des gens à cause de l’incendie. Justine annonce au monsieur qui veut pas se laisser évacuer qu’elle va rester avec lui ! Ça le fait réagir et il les suit.

Mirta descend et s’excuse auprès de Luna. Elle s’éclipse, Luna comprend que quelque chose cloche.

Prune accueille Patrick et Jean-Paul. Elle leur parle de l’actrice américaine qui a adoré les photos des bébés.

Baptiste vient voir Emma, qui lui demande de garder Mathis. Il peut pas mais propose de demander à Gabriel. Emma l’envoie encore balader, Baptiste s’énerve et lui demande si elle veut qu’il l’accompagne au crématorium. Elle refuse, il décide finalement de garder Mathis.

Mirta est seule dans la rue, elle a chaud et se rend dans une église…

Xavier débarque au commissariat et hallucine de leurs notes de frais. Patrick et Jean-Paul leur parlent de ce qu’ils ont découvert et Xavier leur demande de trouver plus que ça !

Baptiste emmène Mathis à la caserne. Pendant ce temps là, Emma disperse les cendres d’Alice au cimetière, elle est glaciale avec Camille et met en garde Kevin : elle ment tout le temps.

Mirta est dans l’église et découvre le père Luc entrain de pleurer. Elle lui demande pourquoi il pleure, il dit que Dieu l’a abandonné.

Patrick doute de la plainte des parents. Après avoir cru voir l’actrice américaine sortir du studio de Prune, il se demande si elle est pas innocente… Jean-Paul pense qu’ils sont mal, ils doutent qu’elle soit une arnaqueuse.

Le père Luc se confie à Mirta. Luc est aussi perdu qu’elle et est sur le point de perdre la foi face aux horreurs de la vie…

Kevin vient voir Emma, qui vient de coucher Mathis. Lui aussi commence à douter de Camille ! Il pense qu’elle cache quelque chose, surtout au sujet de César. Mais il ne l’imagine pas pouvoir être complice de Jacob. Emma pense qu’il la sous-estime et lui demande d’ouvrir les yeux.

Plus belle la vie du 29 juillet, extrait vidéo : Mirta fait une rencontre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note