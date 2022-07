Un si grand soleil en avance : Maxime agresse Inès (résumé + vidéo épisode n°910 du 4 juillet 2022)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 4 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Inès n’aurait certainement pas du accepter de travailler pour Maxime dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir les choses vont mal tourner et Inès va se faire agresser…







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 910



Le premier jour de travail d’Inès à la salle de sport ne se passe pas comme prévu. Au moment de partir à la fin de la journée, Maxime est insistant et demande à Inès d’enfiler une brassière… Il finit par l’agresser !

Alors qu’Élise tient un nouveau fil pour son enquête, Jade prend tous les risques pour mener son plan à exécution. Claudine, elle, a une idée derrière la tête.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

