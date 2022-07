Plus belle la vie en avance : Abdel et Elisa vont de l’avant (vidéo PBLV épisode n°4575)

5 ( 4 )

Abdel et Elisa vont finalement être réunis et décider d’aller de l’avant en fin de semaine dans votre feuilleton de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, alors qu’Abdel pense qu’Elisa a choisi son père, elle débarque et lui explique qu’elle voulait juste l’endormir…







Elisa a fait des copies de la comptabilité de BTC et compte bien l’éplucher avec Abdel ! Ces deux là vont ouvrir leur cabinet d’avocats ensemble.

Léo réconforte sa fille tandis qu’Abdel apprend à Karim qu’il est tiré d’affaire mais ce n’est pas pour autant qu’il lui pardonne d’avoir remis un pied dans le milieu. Abdel est en pleine déprime, il n’a toujours pas de nouvelle d’Elisa. De son coté, Barbara se réfugie dans le travail voudrait même que le resto gagne sa première Etoile.



Alors qu’Abdel travaille chez lui : Elisa sonne. Si elle a choisi de rester avec son père c’était pour mieux l’endormir…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4575 du 8 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 5 août 2022

