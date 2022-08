66 minutes du 14 août : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

4 ( 4 )

66 minutes du 14 août 2022, sommaire et reportages – Xavier de Moulins vous donne rendez-vous dès 17h45 sur M6, comme chaque dimanche, pour deux numéros de « 66 minutes grand format« . On vous propose dès maintenant de découvrir le sommaire et il s’agit toujours de rediffusions !







A suivre dès 17h45 sur la chaîne







Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

66 minutes du 14 août 2022, sommaire et extraits vidéos

A 18h45 : « Barcelone, plus qu’une ville »

Une évasion à Barcelone…visite guidée de la capitale de la Catalogne avec des Français installés sur place.dans une ville aux charmes multiples où la vie reprend ses droits



Le sommaire de la première émission, qui sera diffusée à 17h45, n’a pas été transmis par la chaîne.

