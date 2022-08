Antoine Griezmann à l’OM ? La rumeur s’amplifie !

5 ( 3 )

Antoine Griezmann à l’OM – Voilà une rumeur qui fait bien plaisir aux supporters de l’Olympique de Marseille ! L’international français Antoine Griezmann pourrait rejoindre le cité phocéenne alors que l’Atletico Madrid ne le fait plus jouer en tant que titulaire depuis le début de la saison.







Déjà au début du mois d’août, on a brièvement parler d’une possible arrivée d’Antoine Griezmann à Marseille, en s’appuyant sur un bug de la Ligua, le joueur n’apparaissant pas dans l’effectif de l’Atletico. Et le français avait également enlevé toute trace du club espagnol dans ses bios sur les réseaux sociaux.







Antoine Griezmann à l’OM ? Un journaliste espagnol l’affirme !

Maintenant et à deux jours de la fin du mercato, il semblerait qu’Antoine Griezmann soit sur le départ de l’Atletico ! Et un journaliste espagnol, souvent bien informé, a annoncé sur Twitter que le français songerait à rejoindre l’Olympique de Marseille.

« Griezmann songe sérieusement à aller à l’OM » a écrit Hugo Scoccia.



Reste à savoir si Pablo Longoria, le président de l’OM, arrivera à convaincre les dirigeants du FC Barcelone de laisser encore une fois partir Antoine Griezmann sous forme d’un prêt. On aura de toute façon très vite la réponse puisque le mercato s’arrêtera jeudi !

