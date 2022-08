Plus belle la vie spoiler : Romain séquestré par Vanessa (vidéo PBLV épisode n°4610)

5 ( 5 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Romain croit avoir trouvé l’amour dans les bras de Vanessa dans votre série Plus belle la vie. Mais la semaine prochaine, les choses vont mal tourner pour le beau Romain !







Dans l’épisode de lundi prochain, Romain est séquestré par Vanessa !

Plus belle la vie spoiler Vanessa séquestre Romain

Romain est attaché dans la cabane. Il rentre dans une colère noire et n’arrive pas à se calmer. Vanessa refuse de le détacher et de lui donner des ses médicaments… Elle lui explique que c’est pour l’aider à se sevrer !

Dans sa folie, Vanessa raconte à Sylvia qu’elle va se marier avec Romain. Ce dernier a une idée et change d’attitude. Il se met à genoux et demande en mariage Vanessa. Cette dernière se propose d’aller chercher la bague de fiançailles à la coloc…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4610 du 5 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 5 octobre 2022

