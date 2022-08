« Babysitting » : 5 choses à savoir sur le film diffusé ce soir sur M6

5 ( 1 )

Babysitting au programme TV du vendredi 19 août 2022 – Ce vendredi soir à la télé, M6 vous propose de rire devant le film « Babysitting » de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou.







A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6play.







« Babysitting » : histoire, synospsis

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à son employé Franck, « un type sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée…

Casting

Au casting de ce film : Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien Arruti, Grégoire Ludig, David Marsais, Gérard Jugnot, Clotilde Courau, Philippe Duquesnes, Charlotte Gabris, David Salles, Philippe Brigaud, Enzo Tomasini.



5 choses à savoir

– Le film a été très bien accueilli par la critique puisqu’il est parvenu à obtenir une note moyenne de 4 sur 5 sur Allocine.

– Beau succès en salles, il a convaincu 2 307 718 spectateurs

– Il a reçu le Prix Spécial du Jury et le Prix du Public lors du Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez en 2014

– Certains ont accusé le film d’être un plagiat de « Projet X » de Nima Nourizadeh. Philippe Lacheau a répondu qu’il avait eu l’idée du film bien avant la sortie de « Projet X » dans les salles obscures.

– Lors de sa dernière diffusion en clair sur TF1, c’était en février 2019, le film avait réuni 4.67 millions de Français soit 19.2% du public présent devant son poste de télévision. Un très beau score alors que le film était en mode rediffusion.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film…

« Babysitting » à voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur M6 et 6play.

