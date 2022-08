Demain nous appartient spoiler : Martin laisse filer Sacha (vidéo épisode du 2 septembre)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Martin va finalement faire l’objet d’une enquête de l’IGPN dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, on lui reproche d’avoir laissé filer Sacha Gérard !







La capitaine Assan enquête sur Nordine et sur Martin. Et on peut dire que le procureur est très dur…







Le procureur convoque le commandant Constant au sujet de l’enquête sur Sacha Girard. Il lui reproche d’avoir perdu sa trace et d’avoir perdu beaucoup de temps dans le cadre de l’affaire de l’agression d’Elsa…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 2 septembre : Martin a l’IGPN sur le dos

