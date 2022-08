Un si grand soleil du 31 août : le meurtrier de Myriam démasqué (résumé épisode 963 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 31 août, spoiler résumé de l’épisode 963 en avance – Si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux de découvrir sur ce qui vous attend, c’est le moment. Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 31 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Louis est interrogé au commissariat, il avoue avoir voulu mettre le feu à l’entrepôt mais ne pas être allé au bout. Cross explique tout à Becker, il le croit et pense qu’il n’a pas tué Myriam. Et tout ça disculpe Léonor.

A l’extérieur, Marc s’inquiète et son avocate vient le rassurer. Quant à Léonor, elle est toujours en garde à vue. Manu et Cross piétinent mais une collègue leur fournit un indice important : la plaque d’immatriculation de celui qui a jeté les crèmes devant le SDF. Il s’agit de Lambert, manutentionnaire chez L Cosmétiques. Ils vont l’arrêter sur le champs.



Becker fait le point avec Akim et Elise sur Angel. La police espagnole l’a laissé filer, se concentrant sur Alves. Mais ils vont arrêter Angel dès son retour en France et perquisitionner la boutique de sa femme. A l’aéroport, Angel n’est pas dans l’avion. Thierry appelle Elise pour la prévenir, il a du se méfier.

Lambert avoue le meurtre de Myriam mais explique qu’il n’a jamais voulu la tuer, c’était un accident. Il culpabilise, il voulait juste voler des produits et a profité que Louis ait ouvert la porte. Manu et Cross font remarquer à Lambert qu’il aurait pu la sauver en appelant les secours !

La femme d’Angel est interrogée, Johanna est son avocate. La police n’a rien contre elle et la juge décide donc de lever sa garde à vue. Mais ils vont la surveiller dans l’espoir qu’elle reprenne contact avec son mari.

Louis ressort du commissariat bouleversé. Manu informe Léonor qu’elle et son fils vont être poursuivis pour entrave à la justice. Mais Léonor est soulagée.

Akim surveille la femme d’Angel. Mais un homme lui amène un téléphone sans qu’il puisse s’en rendre compte…

Elisabeth et Claire sont au cimetière et repensent à Myriam. Elisabeth se demande si L Cosmétiques ou elle-même ne portent pas la poisse. Claire lui répond qu’elle ramène tout à elle avant de lui dire que ce n’est pas de sa faute.

Dans sa planque, Angel appelle sa femme. Il n’est plus en Espagne et va rester caché un moment. Il lui cache qu’il souffre.

Léonor, Louis et Marc rentrent à la maison. Léonor culpabilise, Marc et Louis lui disent qu’elle n’y est pour rien. Mais elle avoue pour le mail qui a poussé Jacques au suicide. Louis et Marc sont sous le choc !

