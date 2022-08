Demain nous appartient spoiler : Aurore apprend pour Nordine et Manon (vidéo épisode du 22 août)

5 ( 7 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Alors que Manon et Nordine vont enfin démarrer une belle histoire dans votre série « Demain nous appartient », reste à savoir comment Aurore va le prendre quand elle saura la vérité à leur sujet…







Et dans quelques jours, c’est Sophie qui va annoncer à Aurore que Nordine et sa fille sont en couple !







Aurore est sous le choc et demande à Manon de lui expliquer… Et si Martin est au courant et qu’il l’a très bien pris, est-ce que ça va être le cas d’Aurore ?

Affaire à suivre !



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 22 août : Nordine embrasse Manon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

